يارا صبري تسجل حضوراً متنوعاً في دراما رمضان 2026

دمشق-سانا

تسجل الفنانة السورية يارا صبري حضوراً لافتاً في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية المتنوعة، في عودة تعد الأولى لها إلى الدراما التلفزيونية، بعد سنوات من الغياب.

وتأتي هذه المشاركة في ظل تنوع ملحوظ يشهده الإنتاج الدرامي السوري هذا الموسم، ما أتاح للفنانة تقديم شخصيات مختلفة تعكس خبرتها الطويلة في الأداء الدرامي.

وتتنوع الأعمال التي تشارك فيها صبري بين الدراما الاجتماعية ذات البعد السياسي، والمعالجات الإنسانية المعاصرة، إضافة إلى الكوميديا الاجتماعية، ما يمنح حضورها مساحة أوسع لتقديم شخصيات متعددة تعكس تنوع التجربة الدرامية السورية، وتعدد مقارباتها الفنية.

المقعد الأخير.. مقاربة اجتماعية لقضايا معاصرة

في مسلسل «المقعد الأخير» الذي يتناول قضايا اجتماعية معاصرة، تؤدي صبري شخصية هناء، وهي امرأة تمتلك خبرة حياتية واسعة، وتلعب دوراً مؤثراً في محيطها الاجتماعي.

وتبرز الشخصية كصوت عقلاني وإنساني داخل سياق الأحداث، حيث تسعى إلى مساعدة الشخصيات الأخرى على تجاوز أزماتها، ما يمنح الدور طابعاً هادئاً، لكنه مؤثر في مسار الحكاية الدرامية.

لوبي الغرام.. حضور كوميدي بنكهة اجتماعية

كما تشارك صبري في مسلسل «لوبي الغرام» الذي ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية الرومانسية، ويعتمد على تقديم حكايات متقاطعة تدور حول العلاقات الإنسانية والعاطفية. وتجسد في العمل شخصية دولت، وهي شخصية ذات طابع اجتماعي كوميدي تتفاعل مع بقية الشخصيات ضمن مواقف يومية تحمل الكثير من المفارقات، ما يتيح للفنانة توظيف خبرتها في الأداء الكوميدي، والاجتماعي ضمن سياق درامي خفيف.

عودة بعد سنوات من الغياب

في تصريحات صحفية سابقة، أشارت يارا صبري إلى أن عودتها إلى الدراما السورية جاءت بعد تفكير طويل، مؤكدةً أنها فضلت العودة من خلال أعمال تحمل مضموناً إنسانياً وقضايا قريبة من الواقع.

ولفتت صبري إلى أن مشاركتها هذا الموسم في مسلسلي «لوبي الغرام» و«المقعد الأخير» اللذين يعرضان حالياً، إضافة إلى مسلسل «السوريون الأعداء» الذي تقرر تأجيل عرضه إلى ما بعد شهر رمضان، جاءت في إطار رغبتها بتقديم شخصيات متنوعة تعكس تعددية التجربة الدرامية، مؤكدةً أن اختيارها للأدوار انطلق من طبيعة النص والشخصية، وليس من حجم المشاركة.

وأوضحت صبري أن الشخصيات التي تقدمها هذا الموسم تختلف في طبيعتها وفضائها الدرامي، ما يتيح لها تقديم أداء متنوع، واستكشاف جوانب مختلفة من التجربة الإنسانية.

تنوع الأدوار يلفت اهتمام المواقع الإعلامية

لفتت عودة صبري إلى الدراما في رمضان 2026 اهتمام عدد من المواقع الإعلامية، فقد أشار موقع عنب بلدي إلى أن اللافت في هذه العودة، ليس عدد الأعمال التي تشارك فيها فحسب، بل التنوع الواضح في طبيعة الأدوار التي تؤديها، حيث تتوزع شخصياتها بين المرأة القوية في سياق سياسي اجتماعي، والشخصية الإنسانية المؤثرة في عمل شبابي معاصر، إضافة إلى الحضور الخفيف في كوميديا رومانسية اجتماعية.

كما ذكرت وكالة أوقات الشام الإخبارية أن الفنانة السورية تعود إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب طويل استمر قرابة أربعة عشر عاماً، من خلال ثلاث مسلسلات متنوعة تجمع بين الدراما الاجتماعية، والسياسية، والكوميديا الرومانسية، في عودة ينتظرها جمهورها.

بدوره أشار موقع سوكة نيوز المتخصص في الأخبار الفنية والمنوعة إلى أن ما يميز مشاركة صبري هذا الموسم لا يقتصر على عدد الأعمال، بل يمتد إلى تنوع الشخصيات التي تقدمها، ما يعكس رغبتها في كسر الصورة النمطية، وتقديم حضور درامي ضمن مساحات مختلفة.

مسيرة فنية ممتدة في الدراما السورية

تنتمي يارا صبري إلى عائلة فنية عريقة، وبدأت مسيرتها الفنية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، حيث شاركت في عدد كبير من الأعمال التلفزيونية والمسرحية التي رسخت حضورها في الدراما السورية، وعرفت بقدرتها على تجسيد الشخصيات المركبة والإنسانية، وشاركت بأعمال بارزة مثل «التغريبة الفلسطينية» و«الفصول الأربعة» و«تخت شرقي» و«الانتظار» و«أهل الغرام»، وغيرها من الأعمال التي عكست ملامح المجتمع السوري في فترات مختلفة.

ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011 أعلنت صبري موقفها المؤيد للحراك الشعبي، ما أدى إلى تضييق فرص عملها داخل البلاد، لتغادر سوريا لاحقاً، وتواصل نشاطها الثقافي والإنساني إلى جانب حضورها الفني المتقطع.

وتأتي مشاركتها في موسم دراما رمضان 2026 لتشكل عودة فنية جديدة إلى الشاشة، تقوم على التنوع في الشخصيات والأنماط الدرامية، مستندةً إلى خبرة طويلة وتجربة فنية ممتدة في الدراما السورية.