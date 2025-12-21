عرض فيلم وثائقي “ردع العدوان” في ثقافي حمص يوثّق مراحل التحرير الوطني

حمص-سانا

استضاف مسرح المركز الثقافي في مدينة حمص عرض الفيلم الوثائقي “ردع العدوان” الذي يوثّق معركة تحرير سوريا من النظام البائد، ويسلّط الضوء على المراحل الأخيرة والحاسمة التي سبقت المعركة، وذلك ضمن فعالية نظمتها مديرية الإعلام بحمص بحضور شخصيات رسمية وشعبية وجمهور واسع من المهتمين بالشأن العام.

يستعرض الفيلم الأيام العشرة التي سبقت العملية، متناولاً التحضيرات والرصد والاستطلاع، ودمج الفصائل العسكرية وتنظيم القوات، إضافة إلى تشكيل المجلس العسكري الذي أسهم في توحيد القيادة وترسيخ آليات اتخاذ القرار.

كما يسلّط الضوء على أساليب العمل الميداني والمناورات وإدارة الاتصالات بين الوحدات المقاتلة، إلى جانب تنفيذ العمليات النوعية والاعتماد على القدرات المحلية في التصنيع العسكري ضمن استراتيجية شاملة للإعداد للمعركة.

ويتضمن الفيلم لقاءات وشهادات لقادة عسكريين وسياسيين، في مقدمتهم الرئيس أحمد الشرع، إلى جانب عدد من القادة الذين شاركوا في المعركة، حيث استعرضوا أبرز المحطات والتحركات التي أسهمت في تحرير المحافظات، وصولاً إلى دمشق التي شكّلت مرحلة التحرير الكامل لسوريا.

وفي تصريح لـ سانا، وصف مدير الإعلام في حمص محمد الناصر الفيلم بأنه وثيقة تاريخية مهمة توثّق واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ البلاد، مؤكداً أن توثيق هذه الأحداث يسهم في حفظ الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال القادمة، ويعكس حجم التحديات والمخاطر التي رافقت تلك المرحلة المفصلية.

ويهدف العرض إلى إبراز أهمية التوثيق البصري في حفظ المحطات التاريخية المفصلية، وتسليط الضوء على الجهود التي بذلت لتحقيق التحرير، بما يعزز الوعي الوطني ويصون الإرث التاريخي لسوريا.