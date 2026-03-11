ملتقى دعوي في تلبيسة بريف حمص لدعم معلمي الحلقات القرآنية

حمص-سانا

أقيم في جامع المصطفى بمدينة تلبيسة بريف حمص، اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الدعوي “طريقنا للنهضة القرآنية” الذي تنظمه مديرية الأوقاف في حمص بهدف دعم معلمي الحلقات القرآنية، وتعزيز ارتباط المجتمع بالمسجد.

وشهد الملتقى مشاركة عدد من العلماء والدعاة الذين قدموا محاضرات ولقاءات علمية تهدف إلى تأهيل الكوادر التدريسية والشباب من طلاب الحلقات القرآنية.

وأوضح عبد السلام محمداه الخبير في المصارف الإسلامية وأحد ضيوف الملتقى، في تصريح لمراسل سانا، أن الملتقى يُعقد ضمن إطار النشاطات والمبادرات التي تنظمها مديرية أوقاف حمص.

وأشار محمداه إلى أن استقطاب الشباب لمثل هذه الفعاليات “يتطلب تخطيطاً وتنظيماً مدروساً لتحقيق نتائج مثمرة من خلال أهل القرآن وأهل الذكر، مع الإشارة إلى أهمية الاستمرار في نشر رسالة الإيمان والقيم الروحية في المجتمع”.

من جانبه بيّن أحمد صوفان مدير الثانوية الشرعية للبنين في تلبيسة في تصريح مماثل، أن مشاركة طلاب الثانوية في الملتقى تمت بالتنسيق مع دائرة الحلقات التربوية في مديرية أوقاف حمص.

ولفت الشاب فادي النحلاوي من جهته إلى أهمية المشاركة في الملتقى، مشيراً إلى دور المحاضرين والدعاة في تقديم توجيهات وإرشادات تُسهم في تسهيل حفظ القرآن الكريم للشباب، ومعرباً عن أمله في استمرار تنظيم مثل هذه النشاطات والمبادرات التي تُثري الحلقات التربوية والقرآنية.

ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود مديرية الأوقاف بحمص لتعزيز دور معلمي القرآن الكريم وترسيخ التربية القرآنية كأداة لبناء النهضة الحضارية.