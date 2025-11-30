اللاذقية تطلق الدورة الأولى من المسابقات الثقافية لتعزيز الحراك المعرفي وإبراز المواهب

اللاذقية-سانا

انطلقت اليوم في محافظة اللاذقية فعاليات الدورة الأولى من المسابقات الثقافية، بمشاركة واسعة من الشباب والمهتمين بالشأن الأدبي والمعرفي، في مبادرة تهدف إلى إحياء الحراك الثقافي وتفعيل دور المعرفة.

وحملت هذه الدورة شعار “عاشت سوريا حرة أبية”، في رسالة تؤكد أهمية ترسيخ الهوية الثقافية وصون الإرث الفكري الوطني.

مدير ملتقى القنديل الثقافي ورئيس المسابقات، حيدر نعيسة، أوضح في تصريح لمراسل سانا أن الفعالية جاءت ثمرة عمل متواصل استمر نحو شهرين، وشهدت مشاركة نحو 60 فريقاً من مناطق القرداحة والحفة وجبلة والريف الشمالي، مشيراً إلى أن هذه المسابقات شكلت فرصةً لاكتشاف طاقات ومواهب ثقافية حقيقية في مختلف المناطق.

وأعرب نعيسة عن أمله في أن تمتد هذه التجربة إلى محافظات أخرى لإحداث حراك ثقافي شعبي بعد سنوات من تراجع دور المعرفة، مؤكداً أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة تتطلب استنهاض القدرات وتوجيهها لخدمة المجتمع.

من جانبها، أوضحت عضو لجنة التحكيم أحلام سليمان رفاعي أن المسابقات تشمل جوانب أدبية وثقافية عامة، وأسئلة في مجالات التاريخ والتراث، إضافة إلى فعاليات لإبراز المواهب في الكتابة والخطابة والمعرفة العامة، ووصفت المشروع بأنه تجربة فكرية رائدة تسعى إلى تحفيز البحث العلمي وتشجيع الشباب على توسيع آفاقهم المعرفية، لتكون مقدمة لسلسلة أنشطة سنوية تعزز الوعي الثقافي في المجتمع.

كما عبّر عدد من المشاركين عن أهمية الفعالية، حيث أكد عبد الرحمن حمدون من فريق الحفة أنها تشجع على العلم والمعرفة والبحث، بينما أشار المدرس خالد السعيد إلى دور الثقافة في بناء البلاد، كما تقدم أحمد بهجت جواد من فريق بكراما بالشكر للقائمين على المشروع، مؤكداً أن الوطن يستحق الأفضل.