سوريا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي الجوي في حمص واللاذقية

دمشق-سانا

أعربت الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة للعدوان الجوي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستهدفة عدة مواقع في محافظتي حمص واللاذقية، في انتهاك فاضح للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها اليوم، أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً صارخاً لسيادة الجمهورية العربية السورية، وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها الإقليمي، وتندرج ضمن سلسلة التصعيدات العدوانية التي تنتهجها إسرائيل ضد الأراضي السورية.

وشددت وزارة الخارجية على رفض سوريا بشكل قاطع، أي محاولات للنيل من سيادتها أو المساس بأمنها الوطني.

ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح وحازم يضع حداً لهذه الاعتداءات المتكررة، ويضمن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

