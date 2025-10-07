الموسيقا بين السريانية والعربية في مقطوعات طقوس سورية بدار الأوبرا بدمشق

دمشق-سانا

أقام كورال غاردينيا مساء اليوم، حفلاً موسيقياً على مسرح الدراما في دار الأوبرا بدمشق، قدم خلاله عملاً موسيقياً جماعياً تألف من متتالية بعشر مقطوعات من نفس المقام، بعنوان (طقوس سورية).

وتركزت فكرة العمل حول الحياة والموت والصراع بينهما، والتي حولتها المؤلفة الموسيقية وقائدة الكورال ” سفانة بقلة” من الشعور الوجداني لهذه الفكرة، إلى متتالية موسيقية أخذت طابع الألم والتراجيديا.

إهداء إلى خالد خليفة

بداية الحفل كانت بأداء الكورال غناء بدون موسيقا، لقطعة مهداة إلى الروائي خالد خليفة بعنوان “إلى خالد”، تضمنت كلماتها المقتبسة من روايته الأخيرة: سمك ميت يتنفس قشور الليمون، معاني كيف يمكن للإنسان أن يحيا وهو ميت شعورياً.

مقطوعات سريانية وعربية

مقطوعات المتتالية تنوعت بين اللغتين العربية والسريانية وهي بالترتيب “روحي تطوف” وتعني بالسريانية “روحي كطيفو”، و “أهو الحب” و تعني ” هاثه يو إي حوبو”، ثم “يا صديقي” و بالسريانية ” أوه حاوريدي”،  و”في قاع البئر أنا” و يقابلها بالسريانية” بي يارعو دو بيرو”، و “أفتح صدري” وتعني “كفتحونو صدري”،  و “أنتَ قدسُ الأقداس” وبالسرياني “هات قدوش قُدشين”،  و”سيأتي يوم” و معناها في السريانية “غدّوثه يومو”.

المؤلفة الموسيقية وقائد الكورال سفانة بقلة تحدثت لمراسلة سانا عن الجهد الذي بذلته أثناء كتابة النص وترجمته من العربية إلى السريانية الحية المتداولة، وتحويله إلى مقطوعات موسيقية يشعر المستمع خلالها بالتقارب الحقيقي والكبير بين هاتين اللغتين.

ولفتت بقلة إلى أنها قصدت بعنوان القطعة الثالثة ” أهو الحب” وطننا سوريا الذي نعشقه و هو مجروح و عندما يتعافى، مؤكدة في هذا الصدد أهمية إقامة هذه الفعاليات لأن الموسيقا جزء لا يتجزأ من هوية الإنسان السوري، وخاصة أننا نملك إرثاً موسيقياً عريقاً وغنياً، وهي الأداة التي تعبر أكثر من أي شي آخر عن مكنونات الإنسان، وهي حاجة وليست رفاهية.

بقلة التي كتبت نص “طقوس سورية” العام الفائت قبل سقوط النظام البائد، عبرت عن سعادتها بإعادة عرضه اليوم بعد التحرير، و هي التي شاركت بالثورة و اعتقلت مرتين على يد قوات نظام الأسد على خلفية موقفها.

وحظيت هذه الأمسية التي تجمع بين لغتين على إعجاب الحضور، الذين عبروا عن سعادتهم بعودة النشاط إلى دار الأوبرا، والتي من شأنها إحياء الحس الفني والرابط الاجتماعي والفكري بين أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناته.

