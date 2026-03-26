على خشبة ثقافي طرطوس… “طريق النحل” يقدم رؤية درامية لقضايا المرأة

طرطوس-سانا

قدّمت فرقة العراب للفنون المسرحية عرضها الجديد “طريق النحل” على خشبة المسرح في المركز الثقافي العربي بطرطوس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة وضمن فعاليات اليوم العالمي للمسرح.

ويطرح العمل، وهو من تأليف وإخراج عصام علام، قضايا المرأة عبر معالجة درامية تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها، سواء تلك المفروضة من المجتمع أو المنبثقة من صراعاتها الداخلية، مقدما رؤية تدعو إلى تعزيز الثقة بالنفس والانطلاق من الداخل نحو التغيير.

وأوضح علام في تصريح لـمراسلة سانا أن المسرحية تستند إلى تجارب واقعية، ما جعلها قريبة من الجمهور وملامسة لهمومه، مشيراً إلى أن العمل يشكل مرآة لنجاحات المرأة رغم الصعوبات، كما تضمن العرض لوحات تشكيلية للفنانة ليزا غازي أضافت بعداً بصرياً مميزاً.

وبينت الممثلة هبة غصة، وهي وجه جديد في فرقة العراب، أن مشاركتها تعد تجربتها الثانية على خشبة المسرح حيث تؤدي دور فتاة تقوم بسرقة الرجال من زوجاتهم، في إطار درامي يعكس مظاهر الفشل المجتمعي والأسري، وأشارت إلى أن المسرحية تسرد قصص أربع فتيات يعرضن تجاربهن المختلفة مع الحياة، مقدّمة نماذج متنوعة من المعاناة.

أما الفنان محمود جمعة الأحمد، عضو فرقة العراب وعضو نقابة الفنانين السوريين، فأوضح أن شخصيته في العمل تحمل طابعاً شمولياً يجسد أنماطاً متعددة من الفكر الذكوري الشرقي، لافتاً إلى أن الدور شكل تحدياً خاصاً له، إذ يجسد أربع شخصيات مختلفة لكل منها أسلوبها ومنحناها الفكري.

وشارك في العمل عدد من أعضاء الفرقة الشباب حيث فضل المخرج هذا العام عدم الظهور على الخشبة لإتاحة الفرصة للطاقات الجديدة لإبراز قدراتها.

وفي ختام العرض، عبر عدد من الحضور عن إعجابهم بجرأة الطرح وواقعيته، مؤكدين أهمية مثل هذه الأعمال في تسليط الضوء على قضايا مجتمعية حساسة وتحفيز الحوار حولها.