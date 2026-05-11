توثيق لمسيرة عبد الغني العطري… رائد الصحافة الأدبية في سوريا

دمشق-سانا

قدّم الباحث مازن ستوت عرضاً ثقافياً في المنتدى الاجتماعي بدمشق اليوم الإثنين، تناول فيه سيرة الأديب والصحفي السوري عبد الغني العطري، مسلطاً الضوء على مسيرته الغنية التي جمعت بين الإبداع الأدبي والعمل الصحفي، وعلى دوره البارز في توثيق أعلام الثقافة السورية من خلال مشروعه المعروف بـ “العبقريات”.

شغف مبكر بالمعرفة

واستعرض ستوت بدايات العطري (1919–2003)، مشيراً إلى أنه تلقى علومه في الكلية العلمية الوطنية، حيث تعرّف على الأدب العربي والفرنسي والآداب العالمية، وفي شبابه لازم المكتبة الظاهرية، ويغوص في الدوريات القديمة ومصادر التراث، قبل أن يبدأ نشر محاولاته الأولى في مجلات أدبية مرموقة مثل الرسالة والأديب والمكشوف.



خطواته الأولى في الصحافة

وتولى العطري رئاسة تحرير جريدة الأخبار اليومية، ثم استأجر امتياز جريدة الصباح المتوقفة، وأعاد إصدارها عام 1941 رغم ظروف الحرب العالمية الثانية ونقص الورق، وقد ضم العدد الأول قصائد ومقالات لعدد من أبرز أدباء سوريا ولبنان ومصر، ما جعل “الصباح” علامة فارقة في الصحافة الأدبية، كما عمل عام 1945 في محطة الشرق الأدنى للإذاعة العربية، وكتب أحاديث أدبية لإذاعة لندن التي اختارته ضمن مجموعة من كبار الأدباء العرب.

مجلة الدنيا… مشروع العمر

وبعد توقف “الصباح”، حصل العطري على امتياز جريدة يومية وحوّلها إلى مجلة أسبوعية مصوّرة حملت اسم “الدنيا”، وصدر عددها الأول عام 1945، ورأى ستوت أن “الدنيا” كانت المنبر الذي حقق فيه العطري أحلامه الصحفية، إذ أدخل الطباعة الملونة، وطوّر الإخراج مستفيداً من المجلات الفرنسية، وابتكر أبواباً جديدة مثل التعارف وعيادة القراء.

وانتشرت المجلة في سوريا ولبنان والعراق والأردن، ووصلت إلى بعض الدول الأوروبية، وأصبحت مرتبطة باسمه أينما حل، حتى لُقّب بـ “شيخ الصحفيين” لطول تجربته وتأسيسه مجلتين في ظروف صعبة.

العطري… مؤرخ للأعلام السورية

وعاد العطري إلى دمشق بعد غياب عامين، وواصل الكتابة في الصحف السورية قبل أن يتفرغ لمشروعه التوثيقي الكبير، فأصدر سلسلة كتب “العبقريات” التي ضمّت عناوين مثل: عبقريات شامية (1986)، عبقريات من بلادي (1995)، عبقريات وأعلام (1996)، أعلام ومبدعون (1999)، حديث العبقريات (2000) وغيرها، موثقاً عبرها عدداً كبيراً من الشخصيات السورية، ووصفه ستوت بأنه “رجل التوثيق الأول” لما قدمه من جهد موسوعي في حفظ سير الأعلام.

إرث لا يغيب

واختتم ستوت الأمسية بالتأكيد على أن عبد الغني العطري يمثل نموذجاً فريداً في الصحافة والأدب والتوثيق، وأن إرثه لا يزال حاضراً في الذاكرة الثقافية السورية.

عبد الغني العطري (1919–2003) أديب وصحفي وكاتب، عُرف بعنايته بتوثيق أعلام سوريا، ولُقّب بـ “أديب الصحفيين وصحفي الأدباء” و”صاحب العبقريات الشامية”، تلقى علومه في الكلية العلمية الوطنية، وتولى رئاسة تحرير عدد من المجلات والجرائد العربية، وترك بصمة بارزة في تاريخ الصحافة السورية.