وزير الخارجية والمغتربين يرافق وفد مجلس الأمن الدولي في زيارة إلى قمة جبل قاسيون بدمشق

قائمة الصور 1/4
انفجار سيارتين مفخختين بقرية المخرم الفوقاني بريف حمص الشرقي
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأربعاء الـ 8 من تشرين الأول 2025
احتفال شعبي وعرض لطائرات الدرون بدمشق بمناسبة إطلاق الهوية البصرية للجمهورية العربية السورية
بأحدث المعدات التقنية.. افتتاح مخبز القصير الجديد في حمص والبدء بالإنتاج لتلبية احتياجات أهالي المنطقة
ألعاب وأغاني الأطفال تزين ساحة معرض دمشق الدولي… قصة براءة تتجدد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك