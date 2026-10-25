صحة الرقة تتسلّم مشفى التوليد بالطبقة بعد اعتماده رسمياً ضمن منشآت ‏الوزارة ‏

الرقة-سانا

‏ ‏

تسلّمت مديرية صحة الرقة، اليوم الأحد، مشفى التوليد في مدينة الطبقة، بعد اعتماده ‏رسمياً ضمن منشآت وزارة الصحة بموجب قرار وزاري، وذلك بحضور مدير ‏الصحة، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وإدارة المنطقة، إلى جانب الكوادر الطبية ‏والإدارية في المشفى.‏

‏ ‏

وأوضح مدير صحة الرقة الدكتور عبد الله الحمود في تصريح لـ سانا، أن المشفى يقدم ‏خدمات علاجية لأهالي مدينة الطبقة وضواحيها وأريافها، ويضم نحو 46 سريراً، ‏وعدداً من الأقسام الأساسية، تشمل العيادات وغرف المخاض وغرفتي عمليات ونحو ‌‏10 حواضن، إضافة إلى صيدلية وقسم لإسعاف الطوارئ ووحدة عناية مشددة ‏مخصصة للحالات الحرجة قبل الولادة.‏

‏ ‏

وأشار الحمود إلى أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الكادر الصحي وتوسيع الأقسام ‏وتأمين أجهزة حديثة وبنك دم صغير، إلى جانب زيادة عدد سيارات الإسعاف وإحداث ‏نقاط طبية لمراقبة الحمل، وتوفير أدوية نوعية للحوامل وخدمات الدعم النفسي ‏والإرشاد للسيدات.‏

‏خدمة 300 ألف نسمة

‏من جهته، بين المدير الإداري للمشفى محمود العبد، أن نطاق خدماته يمتد من منطقة ‏مسكنة حتى الحدود الإدارية لمدينة الرقة، ويغطي نحو 300 ألف نسمة، موضحاً أن ‏المشفى يستقبل شهرياً بين 1500 و2000 مراجعة، ويجري نحو 200 عملية ‏جراحية، إضافة إلى استقبال مئات حالات الولادة الطبيعية.‏

‏ ‏

وأوضح العبد أن تحويل المبنى إلى مؤسسة صحية وطنية مستقلة تتبع الوزارة ‏مباشرة، جاء بموجب قرار وزاري لدعم الخدمات الطبية، لافتاً إلى وجود مساعٍ ‏لتوفير سيارات إسعاف متخصصة وأجهزة أشعة متطورة.‏

‏ ‏

من جانبه، أشار اختصاصي الجراحة النسائية الدكتور غسان البليخ، من أهالي ‏الطبقة، إلى الأهمية الاستراتيجية للمشفى في خدمة نطاق جغرافي يبلغ قطره نحو 50 ‏كيلومتراً على الأقل، لافتاً إلى أن أقرب مشفى حكومي مركزي يبعد أكثر من 52 ‏كيلومتراً عن مدينة الرقة.‏

‏ ‏

وأوضح البليخ أن اعتماد المشفى يسهم في تقليص زمن الوصول إلى الرعاية الطبية، ‏وتخفيف أعباء النقل وتكاليفه المرتفعة، ولا سيما للحالات الإسعافية الحرجة، فضلاً ‏عن تخفيف الضغط عن مشفى التوليد المركزي في مدينة الرقة.‏

‏ ‏

من جهتها، عبّرت المواطنة ريم الخلف عن ارتياحها للخدمات التي يوفرها المشفى، ‏موضحة أنها جنّبتها عناء السفر وتكاليفه لمتابعة حالة جنينها حتى الولادة.‏

‏

ويُعدّ مشفى التوليد، الذي افتُتح بالطبقة في تشرين الأول عام 2024، أول مشفى ‏متخصص بأمراض النساء والتوليد في المدينة وريفها، ويقدم خدمات الولادة والمتابعة ‏الطبية لأهالي المنطقة.‏