افتتاح وتشغيل جهاز طبقي محوري نوعي في المشفى الجامعي بإدلب برعاية هيئة الطاقة الذرية السورية

تدفقات غزيرة من سدة تحويلة العروس تعزز مخزون بحيرة سد الأبرش في ريف طرطوس بعد أمطارموسميةوفيرة
جولة تموينية في القنيطرة لمراقبة الأسعار ومتابعة جودة الخبز والمواد الغذائية
مستشفى تلكلخ الوطني في ريف حمص جهود حثيثة للارتقاء بالخدمات الطبية رغم الصعوبات
احتفال الجالية السورية في ساوباولو بالبرازيل بذكرى النصر والتحرير
هيئة المفقودين توقّع إعلاناً مشتركاً مع منظمات دولية حول مبادئ التعاون في سوريا
