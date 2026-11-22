أول رحلة علمية إلى إيطاليا، بعنوان “قلاع حماة”، ضمت 23 طالباً وطالبة من مختلف المجمعات التربوية في المحافظة.
“قلاع حماة”.. أول رحلة علمية إلى إيطاليا
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