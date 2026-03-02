جولات رقابية على محال بيع الفروج في دير الزور للتأكد من سلامتها والتزام البائعين بالأسعار

رئيس مجلس مفوضية هيئة الأوراق المالية: تشريعات جديدة لصناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية
مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: ننوه بأهمية المرسوم الذي أصدره الرئيس الشرع لضمان حقوق الكرد
معركة تحرير إدلب في ندوة حوارية بالمعرض العسكري للثورة السورية
محافظة ريف دمشق تكرم عدداً من جرحى الأمن العام وأسر الشهداء في المكتبة الوطنية بدمشق
أعمال تطويرية وخدمية بمشفى بصرى الشام الوطني في ظل الاحتياجات الطبية المتزايدة للمواطنين
