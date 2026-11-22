من السماء…كاتدرائية القديسين بطرس وبولس في السقيلبية بريف حماة
إنعاش الريف السوري.. تطوير الإرشاد الزراعي ومشاريع لتمكين المرأة
انطلاق فعاليات معرض حماة للكتاب بمشاركة 60 دار نشر سورية وعربية
ثلاثة آلاف عنوان في معرض «اللاذقية.. حكاية كتاب»
في اليوم العالمي للطفل.. فعالية تفاعلية وتوعوية للأطفال في مدينة دوما بريف دمشق
أغاني الساروت قادته إلى سوريا…حكاية الياباني “يامادا” الذي اختار دمشق وطناً ثانياً
وزير الإعلام خالد زعرور ومدير وكالة سانا للأنباء زياد المحاميد يفتتحان قاعة التحرير
إطلاق منتدى الريادة للرائدات العربيات بحمص لتعزيز دور المرأة في التنمية
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