وزير الأوقاف يشارك بملتقى الأئمة والخطباء في بلدة نبع الصخر بالقنيطرة

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ترسل عدداً من السيارات والعناصر إلى دير الزور لتعزيز تواجدها
وزير الأوقاف السوري يبحث مع ممثلي المملكة المتحدة تطوير العلاقات الثنائية
فعالية لجمعية الصيادين في مدينة جبلة باللاذقية، بمناسبة ذكرى معركة “ردع العدوان”
استبدال العملة القديمة بالجديدة ضمن المراكز المخصصة في حلب
توافد الشخصيات الرسمية والأهالي للمشاركة في حملة “السويداء منا وفينا” في بلدة الصورة الكبرى
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى