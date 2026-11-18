افتتاح محكمة الصلح في ناحية الشيوخ بريف حلب بعد إعادة تأهيلها
مشروع تمكين 4 في حلب لدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة
تخريج الدفعة الأولى من دورة أمن المطارات بدمشق بالتعاون مع كلية الملكة نور الأردنية
تأخّر تنفيذ جسر القساطل على أوتوستراد اللاذقية – حلب يزيد المعاناة اليومية للمواطنين
تخريج 305 منتسبين من الدورة التدريبية الثانية للأمن الداخلي في دير الزور
الخطوط الجوية السورية تسيّر أولى رحلاتها المنتظمة بين دمشق وحلب
مسؤولون أوروبيون لـ سانا: منتدى (SPCF) يفتح آفاقاً للاستثمار والتعاون مع سوريا
منتدى تنسيق الشراكة يفتح آفاقاً جديدة للتعاون مع سوريا
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