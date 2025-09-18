المؤتمر السوري الأول لذوي الإعاقة يرسم خارطة وطنية للدمج والتمكين الشامل

حملة “شفاء 2” تستمر بتقديم خدماتها المجانية للمرضى المحتاجين في مختلف المحافظات
وزير الأوقاف يعلن في كلمة من مكة المكرمة نجاح موسم الحج لعام 1446 هـ
المديرية العامة للموانئ تبدأ إصدار جوازات السفر والشهادات البحرية للبحارة السوريين
“الدولة السورية، تحديات وفرص” محاضرة لمستشار رئاسة الجمهورية أحمد موفق زيدان
وفد من مديرية الحج السورية يتفقد أماكن الحجاج السوريين المؤقتة في مشاعر منى
