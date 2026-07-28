سوريا ومصر تبحثان تعزيز التعاون في الإسكان والتنمية العمرانية

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دمشق-سانا‏

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق مع القائم بأعمال سفارة ‏جمهورية مصر العربية بدمشق محمد الفقي، سبل تعزيز التعاون المشترك في ‏مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والاستثمار. ‏

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وذكرت وزارة الأشغال العامة، عبر قناتها على تلغرام، أن الوزير عبد الرزاق ‏أعرب خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة، عن تقديره لمصر ‏لاستضافتها السوريين خلال السنوات الماضية، مشدداً على عمق العلاقات الأخوية ‏بين البلدين، وأهمية نقل الخبرات الفنية والإدارية والاستفادة من التجارب المصرية ‏الناجحة في تنفيذ المشاريع العمرانية وتطوير المدن. ‏

واستعرض الوزير عبد الرزاق أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وفي ‏مقدمتها توفير السكن، ودفع عجلة التنمية العمرانية، وتهيئة البيئة الملائمة لإطلاق ‏مشاريع إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الحكومة السورية تضع تشجيع الاستثمار في ‏صدارة أولوياتها.‏

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ولفت الوزير إلى أن الحكومة قدمت حزمة من التسهيلات للمستثمرين في مختلف ‏القطاعات، وتواصل العمل على تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في ‏تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال.‏

من جانبه، أكد الفقي أن قطاع الإسكان يشكل أحد أبرز مجالات التعاون بين سوريا ‏ومصر، مستعرضاً خبرات بلاده في إنشاء المدن الجديدة، وتطوير المناطق ‏العشوائية، وتنفيذ مشاريع الطرق والبنى التحتية.‏

وأشار الفقي إلى وجود تنسيق وثيق بين المؤسسات في البلدين، معرباً عن استعداد ‏بلاده لتعزيز هذا التعاون مستقبلاً.‏

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وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والاستفادة من التجارب المصرية في مجالات ‏الإسكان وإدارة مشاريع البنى التحتية والتنمية العمرانية.‏

وتأتي المباحثات في إطار جهود الحكومة السورية لتطوير قطاع الإسكان وتأهيل ‏البنى التحتية، من خلال جذب الاستثمارات الخارجية، وتوسيع الشراكات العربية ‏والدولية، والاستفادة من التجارب الإقليمية في إنشاء المدن الحديثة وتطوير ‏المخططات التنظيمية.‏

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