الداخلية تطلق دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير لحملة الشهادات التقانية والجامعية‏

دمشق-سانا‏

بدأت في معهد إعداد المدربين التابع لإدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية، دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير ‏لحملة الشهادات التقانية والجامعية.‏

وأوضحت وزارة الداخلية اليوم الخميس، أن الدورة تركز على تأهيل المشاركين قانونياً وأمنياً، وصقل مهاراتهم الميدانية ‏والقيادية للالتحاق بمختلف وحدات قوى الأمن الداخلي.‏

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة الإعداد، ورفد المؤسسة الأمنية بكوادر احترافية قادرة على ‏تحمل المسؤولية، وأداء مهامها بكفاءة وانضباط.‏