دمشق-سانا
بدأت في معهد إعداد المدربين التابع لإدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية، دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير لحملة الشهادات التقانية والجامعية.
وأوضحت وزارة الداخلية اليوم الخميس، أن الدورة تركز على تأهيل المشاركين قانونياً وأمنياً، وصقل مهاراتهم الميدانية والقيادية للالتحاق بمختلف وحدات قوى الأمن الداخلي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير منظومة الإعداد، ورفد المؤسسة الأمنية بكوادر احترافية قادرة على تحمل المسؤولية، وأداء مهامها بكفاءة وانضباط.
الداخلية تطلق دورة صف الضباط الأولى بعد التحرير لحملة الشهادات التقانية والجامعية
