مباحثات نقابية سورية – تركية في دمشق لتأطير العمل النقابي المشترك وحماية حقوق العمال

صيانة شاملة للأقسام الطبية في مركز العيس الصحي بريف حلب لتلبية احتياجات أهالي المنطقة
المدينة الصناعية في الراعي.. استثمارات متزايدة وإنتاج متنامٍ في قلب ريف حلب
اتصالات سوريا توقع عقود شراكات استراتيجية لتوسيع الإنترنت الضوئي في إدلب
نقابة المهندسين تنظم ندوة بعنوان بناء قدرة وكفاءة المهندس السوري ودوره في العمران والطاقة
لقاء مدير صندوق التنمية السوري مع عدد من أبناء الجالية السورية في ألمانيا
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى