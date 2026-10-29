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أوقاف حمص تسلط الضوء على التجربة الإندونيسية في التنمية الاجتماعية

دور المرأة في بناء السلام والعدالة الانتقالية محور أعمال طاولة حوار منتدى “ولف” بدمشق
“الريادة المؤسساتية في عصر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي” في مركز تنمية الموارد بإدلب
وزير الداخلية لـ سانا: مشاركة سوريا بمؤتمر منع الجريمة تؤكد دورها بالأمن العالمي
الجهاز المركزي للرقابة المالية يطلق منصته الإلكترونية لتلقي الشكاوى
“مهرجان العيد” فعالية ترفيهية للأطفال في مدينة الرحيبة بالقلمون الشرقي
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