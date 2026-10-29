إنقاذ وإجلاء وأضرار طالت الجسور والطرق.. الدفاع المدني يواصل استجابته لتداعيات السيول في سوريا وسط تحذيرات من مخاطر العبور وتعليق الدوام الجامعي والمدارس في ثلاث محافظات شرقية.