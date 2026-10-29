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الدفاع المدني يواصل استجابته لتداعيات السيول في سوريا

إنقاذ وإجلاء وأضرار طالت الجسور والطرق.. الدفاع المدني يواصل استجابته لتداعيات السيول في سوريا وسط تحذيرات من مخاطر العبور وتعليق الدوام الجامعي والمدارس في ثلاث محافظات شرقية.

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