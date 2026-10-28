الخميس 29 أكتوبر 2026 — دمشق
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المصرف الزراعي بمعرة مصرين يبدأ صرف التعويضات للمتضررين من الغمر خلال الموسم الماضي

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