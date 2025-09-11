جانب من التحضيرات النهائية لحملة دير العز

فرحة العيد وبهجة الانتصار في ثالث أيام عيد الفطر المبارك بمدينة اللاذقية
انطلاق القافلة الثانية التي تُقلّ عدداً من أهالي بلدة كفرزيتا المقيمين في مخيمات شمال إدلب
سانا تستطلع آراء عدد من الصناعيين المشاركين في معرض بيلدكس حول أهمية مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الطاقة مع مجموعة UCC الدولية
التجهيزات لأول عيد بعد التحرير… فرحة الانتصار تنعكس على أسواق دمشق في ظل انخفاض الأسعار
قسم الغاز في معمل “سادكوب” بمدينة بانياس يستأنف العمل بعد توقفه لأيام جراء هجمات فلول النظام البائد
