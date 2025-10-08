كيف أسهمت توسعة القنصلية السورية في إسطنبول في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؟

الرئيس الشرع يضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والاستثمارية في حمص
مقبرة شهداء الصاروخ الكيماوي على داريا.. ذاكرة جماعية لا تهدأ حتى تحقيق العدالة
سوريا توقع اتفاقاً لإقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية
حفل تكريم 2200 من حفظة القرآن الكريم في المدينة الرياضية بدرعا
كلمة وزير الإدارة المحلية والبيئة السيد محمد عنجراني خلال جلسة الإعلان عن التشكيلة الوزارية لحكومة الجمهورية العربية السورية
