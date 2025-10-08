كيف أسهمت توسعة القنصلية السورية في إسطنبول في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؟
بطاقة استيعابية تصل إلى 6 أسرّة.. افتتاح قسم غسيل كلية الأطفال بمشفى المجتهد في دمشق
من صناديق الاقتراع إلى البرلمان.. كيف سارت العملية الانتخابية في معرة النعمان؟
مشتى الحلو لوحات من الخضرة والسحر في قلب الريف السوري
خيوط وألوان تحيكها أنامل أبو أحمد في قلب حارات حلب القديمة
تكريم 200 حافظ وحافظة للقرآن الكريم في محافظة درعا
تأمين عودة أول قافلة طوعية للمهجرين من مخيمات الشمال إلى بلدة حاس
أهلي حلب يتفوق على أمية 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما على أرض ملعب إدلب البلدي
