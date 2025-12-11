عدسة سانا ترصد نبض أهالي إدلب بعد تصويت مجلس النواب الأمريكي على إلغاء قانون قيصر

بدء أعمال تزفيت الطريق الرئيسي بين مدينة زملكا وبلدة عين ترما في ريف دمشق
احتفال مدارس بلدة غصم في ريف درعا بذكرى النصر والتحرير
مرشحون لعضوية مجلس الشعب يتحدثون عن تجربتهم بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات
بعد تدميره من قبل النظام البائد.. وضع اللمسات الأخيرة في أعمال ترميم المسجد الأموي بحلب استعداداً لافتتاحه أمام المصلين
فعاليات متنوعة في معرض دمشق الدولي ترسم الفرحة والبهجة على وجوه الأطفال
