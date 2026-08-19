وفد أممي يزور حلب وريفها ويطلع على المشاريع الإنسانية والخدمية

فريق شؤون الشباب يتوج بكأس التحرير الأول لكرة القدم في محافظة طرطوس
يلماز: تركيا تتابع بقلق استخدام تنظيم قسد المدنيين دروعاً بشرية
استعداداً للموسم الزراعي.. مركز تل بلاط في حلب مستمر بتوزيع بذار القمح على المزارعين دون توقف
وزير الطوارئ: ذكرى تأسيس الدفاع المدني مناسبة وطنية تختزل وجع السنوات
وزارة الإعلام تنظّم فعالية “رحلة إلى قلب الحكاية السورية” لتوثيق معركة ردع العدوان
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى