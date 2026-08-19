وفد أممي يزور حلب وريفها ويطلع على المشاريع الإنسانية والخدمية
وفد أممي يطلع على الواقع الإنساني والخدمي في بلدة معرة حرمة بريف إدلب
محافظ حلب عزام الغريب يبحث مع وفد أممي دعم عودة النازحين وإزالة الأنقاض
افتتاح مهرجان “صيف سوريا” في مدينة السلام بالقنيطرة
دمشق تحتضن ندوة شهداء الكيماوي تأكيداً على حق الضحايا في الاعتراف والإنصاف
تربية الرقة تكرم 16 طالباً وطالبة من المتفوقين في الشهادة الثانوية
عام على انطلاقة سانا بحلتها الجديدة.. لتكتب الحكاية كل يوم بدقة ومسؤولية
وزير الثقافة يتحدث لـ سانا عن أهمية الملتقى السوري للخط العربي والزخرفة
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