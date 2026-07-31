اتحاد كرة السلة يعلن برامجه الجديدة.. وتطبيق “سامح” لتنظيم دخول الجماهير

دمشق-سانا

عقد اليوم الخميس في مدينة الفيحاء مؤتمر صحفي خاص باتحاد كرة السلة للاطلاع على آخر مستجدات عمل الاتحاد وبرامجه الجديدة، وذلك بحضور رئيس الاتحاد رامي عيسى.

وفي تصريح لوكالة سانا قال عيسى: إن الاتحاد أخذ على عاتقه أن تكون كرة السلة مواكبة للعصر ولقوانين “الفيبا” فنياً، لافتاً أن الاتحاد قرر في السنوات القادمة أن يكون مستقلاً مادياً من خلال التشاركية مع القطاع الخاص، لتستفيد الفئات العمرية من هذه العوائد في تطوير مستواها.

وفي حديثه عن المشكلات التي تحدث في المدرّجات، أشار عيسى أن الاتحاد اجتمع مع روابط الجمهور لمعرفة وجهات نظرهم، للتخفيف من المشكلات التي ممكن أن تحدث في المباريات، مؤكداً أن تطبيق “سامح” الذي سيتم اعتماده سوف يمنع حالات الشغب ويضع حداً لحرمان الجمهور كاملاً من حضور المباريات.

وفيما يتعلق ببطولة دمشق الدولية بين عيسى أن الهدف من البطولة هو الاحتكاك بمدارس كروية عربية مختلفة، إضافةً إلى أنها فترة استعدادات للأندية قبل انطلاقة الدوري في السنة القادمة.

من جهته لفت مدير مشروع تطبيق “سامح” ضياء سباعي إلى أن الشركة عقدت سلسلة اجتماعات مع اتحاد كرة السلة، أثمرت عن إطلاق التطبيق، موضحاً أن المشروع سيمر بمراحل مدروسة تمتد لستة أشهر للاختبار، يعقبها البدء بتطبيق أولي (MVP)، ثم الانتقال إلى مرحلة تنظيم دخول الجماهير عبر رمز QR دون الحاجة إلى الإنترنت، وصولاً إلى بيع التذاكر الإلكترونية عبر التطبيق أو من خلال معتمدين في جميع المحافظات.

من جانبه أوضح مدير العلاقات العامة في اتحاد كرة السلة نسيم قباني أن بطولة دمشق الدولية ستشهد مشاركة ثمانية فرق عالية المستوى سيتم تحديدها لاحقاً، مبيناً أن البطولة ستتضمن مناطق تفاعلية وأفكاراً جديدة مخصصة للجمهور سيتم تطبيقها خلال الفعاليات.

بدوره أكد مدير التطوير في اتحاد كرة السلة جان دلوس أن الاتحاد يعمل على تطوير الفئات العمرية من خلال تخصيص مكافآت للأبطال الفائزين، إضافة إلى تطبيق برنامج “ضمان” الذي يوفّر الاستقرار الفني والإداري للاعبين والمدربين، ويحقق استمرارية تطوير مستويات اللاعبين، بما يرفد هذه الفئة بالمنتخبات الوطنية.

يذكر أن اتحاد كرة السلة وضع رؤية استراتيجية جديدة حيث أعلن سابقاً “مشروع نجم سهيل”، والتي تهدف إلى بناء جيل جديد من اللاعبين والمواهب الواعدة.