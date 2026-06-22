رئيس اتحاد غرف التجارة والسفير الصيني بدمشق يبحثان سبل توسيع مجالات التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث رئيس اتحاد غرف التجارة السورية علاء العلي مع السفير الصيني لدى سوريا شي هونغوي، آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وسبل توسيع مجالات التعاون المشترك.

وأكد الجانبان خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى السفارة الصينية بدمشق، على مواصلة التنسيق والتواصل، وتنظيم المزيد من اللقاءات والزيارات المتبادلة، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وترسيخ الشراكة بين سوريا والصين، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وشدد العلي على ضرورة الارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية مع القطاع الخاص الصيني، وتشجيع الاستثمارات الصينية في السوق السورية، مشيراً إلى الدور الذي يضطلع به اتحاد الغرف في دعم القطاع الخاص وتعزيز المبادرات الاقتصادية التي تسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية.

من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد عصام الغريواتي، أهمية تسهيل إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال السوريين، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، ويفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

بدوره، أكد السفير الصيني بدمشق حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية الصالون السوري الصيني للأعمال المزمع عقده في العاصمة الصينية بكين، باعتباره منصة مهمة لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز التواصل المباشر بين الفعاليات الاقتصادية من الجانبين.

وحضر اللقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية في اتحاد غرف التجارة السورية أنس البو.

وتأسس اتحاد غرف التجارة السورية عام 1975 في مدينة دمشق، بهدف الاهتمام بمصالح الغرف التجارية والغرف التجارية والصناعية المشتركة بالمحافظات، وتنسيق النشاطات وتنمية التعاون فيما بينها وتمثيلها داخلياً وخارجياً، وخدمة المصالح التجارية والاقتصادية والدفاع عنها.