التمكين الاقتصادي الرقمي والعمل الحر في سوريا.. ندوة في دمشق تناقش التحديات والفرص

توقيع اتفاقية بين الخطوط الجوية السورية ومعرض “ناس تكس 2026” للنسيج في دمشق
مؤتمر الشباب المهنيين لطلاب الطب ينطلق في حلب تمهيداً للمؤتمر الدولي الرابع والعشرين لـ«سامز»
أهالي بيت جن يتحدثون لمراسل سانا حول الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف البلدة صباح اليوم
المتحدث باسم وزارة الداخلية: النظام البائد استخدم المخدرات كوسيلة ابتزاز لبعض الدول
لحظة انطلاق الحافلات التي تقل مهجري عفرين من الحسكة إلى ريف حلب بمرافقة قوى الأمن الداخلي
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