وزارة الصحة: خطة لإنشاء مشفى مركزي نموذجي وفق مواصفات عالمية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

بحث وفد من وزارة الصحة مع الجهات الصحية والإدارية في محافظة اللاذقية اليوم الخميس، واقع القطاع الصحي في المحافظة وأبرز تحدياته، وسبل الارتقاء بالخدمات الطبية والصيدلانية المقدّمة للمواطنين.

وعقد الوفد اجتماعات مكثفة بمديرية الصحة ترأسها وزير الصحة مصعب العلي ومحافظ اللاذقية، أحمد علي مصطفى بمشاركة معاوني وزير الصحة للشؤون الصحية والشؤون الصيدلانية، إلى جانب 19 مديراً مركزياً في وزارة الصحة، جرى خلالها الاطلاع على سير العمل ومناقشة الحلول الكفيلة بمعالجة المشكلات القائمة وسبل تطوير أداء المؤسسات الصحية.

في السياق، أوضح معاون وزير الصحة للشؤون الصحية حسين الخطيب في تصريح لمراسل سانا، أن المباحثات تركزت على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع، كاشفاً عن خطة استراتيجية لإنشاء مشفى مركزي نموذجي في اللاذقية وفق مواصفات عالمية، إلى جانب افتتاح مراكز صحية جديدة قريباً.

وبيّن أن أبرز التحديات اليوم تتمثل في الاختلال بتوزيع الكوادر الطبية والنقص الحاصل في الاختصاصات النوعية كالتخدير والعناية المشددة والطوارئ، فضلاً عن تضخم أعداد الكوادر الإدارية مقارنة بالطبية، والنقص النسبي في الإمكانات اللوجستية.

وأشار الخطيب إلى أن الجولة أفضت إلى مخرجات شملت وضع خطة لإعادة التوزيع العادل للكوادر، وتعزيز دور المراكز الصحية لتخفيف الضغط عن المشافي العامة.

من جانبه، أوضح معاون وزير الصحة للشؤون الصيدلانية هاني بغدادي أن الجولة خصصت محوراً رئيسياً لمتابعة القطاع الصيدلاني، شمل تقييم أعمال التفتيش على المعامل الدوائية لضمان التزامها بمعايير التصنيع الجيد، ومراقبة عمل المستودعات والصيدليات.

وأكد بغدادي التركيز على برامج تدريب الكوادر لرفع كفاءة الخدمات الدوائية ودعم المنظومة الصحية المتكاملة.

وتأتي هذه الجولات في إطار حرص وزارة الصحة على تكامل العمل الميداني والرقابي، وتعزيز التنسيق المشترك مع مديرياتها في المحافظات، بما يضمن تحسين جودة الرعاية الصحية وتلبية احتياجات المواطنين بالشكل الأمثل.