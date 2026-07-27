مديرية نقل الرقة تتابع جاهزية الحافلات وتنسّق لتشكيل لجنة مشتركة للفحص الدوري

الرقة -سانا



تتابع مديرية نقل الركاب في محافظة الرقة واقع عمل حافلات النقل الجماعي، عبر إجراءات رقابية وفنية تهدف إلى ضمان جاهزيتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.



وأوضح مدير نقل الركاب في المحافظة خالد العلي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن المديرية تراقب حركة الحافلات من خلال مراكز البولمان ونقاط المراقبة، إضافة إلى إجراء كشوفات دورية للتأكد من مطابقة الحافلات للشروط الفنية قبل خروجها إلى خطوط النقل.

وأشار العلي إلى أن الفحص الفني يشمل سلامة المكابح والإنارة والإطارات والزجاج ومسّاحات الزجاج، إلى جانب توافر وسائل السلامة، مثل طفاية الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، فضلاً عن متابعة نظافة الحافلات وسلامة مقاعدها.









وبيّن أن المديرية تنظّم الضبوط اللازمة بحق المخالفات وتحيلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، لافتاً إلى التنسيق مع محافظة الرقة لتشكيل لجنة مشتركة تتولى إجراء فحص دوري لحافلات النقل الجماعي كل ستة أشهر لضمان استمرار جاهزيتها الفنية.



وفي لقاءات مع مراسل سانا، أكد محمد عبد الحنان من أهالي الرقة أهمية تحديث الحافلات والاهتمام بنظافتها وتجهيزاتها، مشيراً إلى افتقار بعض الحافلات لخدمات أساسية توفر الراحة والأمان للمسافرين، إضافة إلى ضرورة الحد من السرعة الزائدة على الطرقات.



بدوره، شدد وائل نجار من أهالي إدلب على أهمية التزام السائقين بالسرعات المحددة وتعزيز عوامل السلامة، مع الاستمرار في تطوير الخدمات على خطوط النقل بين المحافظات.



وتأتي هذه الخطوات ضمن جهود مديرية نقل الرقة للارتقاء بواقع النقل في المحافظة، عبر تحسين كفاءة خدمات النقل، وتنظيم عمل الحافلات ووسائط النقل، وتعزيز معايير السلامة الفنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.