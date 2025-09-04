وزارة الصحة تفتتح قسم الحروق والجراحة التجميلية في مشفى دمشق بعد إعادة تأهيله

مشروع تأهيل جسر الرستن في ريف حمص.. شريان رئيسي يصل شمال سوريا بجنوبها
الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تفتتح معبر العريضة على الحدود بين سوريا ولبنان
في معرض دمشق الدولي سيدة سورية تعرض منتجاتها المصنعة من الحرير الطبيعي
شحن 7 آلاف رأس من الأغنام السورية إلى السعودية عبر مرفأ طرطوس
في لحظة تاريخية وزير الخارجية يرفع علم الجمهورية العربية السورية في مقر الأمم المتحدة
