تنظيم الملتقى الريادي الثاني للجامعات الدولية في درعا بمشاركة ممثلين عن جامعات عربية ودولية
جلسة حوارية في القنيطرة لمناقشة التحديات الإدارية والاجتماعية وسبل معالجتها تحت قبة البرلمان
مجلس مدينة الباب في ريف حلب يواصل تشجير حدائق ومنصفات المدينة
من اللجوء إلى قيادة الحافلات.. قصة إصرار ونجاح في ألمانيا
دورة تدريبية في مشفى ابن الوليد بحمص لتعزيز خدمات التغذية العلاجية
أكساد ووزارة الزراعة ينظمان دورة تدريبية حول التخطيط الاستثماري
التجهيزات الصناعية الحديثة في “ناس تكس 2026”.. ركيزة لرفع جودة الإنتاج
صناعيون في “ناس تكس 2026”: المعرض نافذة لإعادة المنتج الوطني إلى المنافسة الخارجية
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