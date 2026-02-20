الكوادر الطبية في مشفى الأتارب الجراحي بريف حلب يواصلون عملهم بإخلاص خلال شهر رمضان المبارك

تعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة في مشفى الجولان بالقنيطرة بعد تزويده بتجهيزات طبية حديثة
استطلاع لآراء المواطنين بدمشق حول توافر السلع قبل شهر رمضان المبارك وواقع الأسعار بعد تحسن سعر صرف الليرة
قلعة حلب… ذاكرة الحجر وحصن الدفاع في قلب المدينة القديمة
الاختبار التأهيلي الخاص بالماراثون البرمجي للصغار واليافعين لموسم 2025 في اللاذقية
لحظة وصول وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة إلى نادي الفروسية بالديماس
