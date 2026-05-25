حملة نظافة على شاطئ الأحلام في طرطوس استعداداً لصيف 2026 

طرطوس-سانا

شهد شاطئ الأحلام في مدينة طرطوس، اليوم الإثنين، حملة نظافة واسعة، ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم صيف 2026 وعيد الأضحى المبارك، شملت أعمال تنظيف الكورنيش البحري ومحيط الشاليهات ورفع وترحيل النفايات، بمشاركة مجلس مدينة طرطوس وعدد من المؤسسات الحكومية والفعاليات الأهلية والشبابية، إلى جانب متطوعين من المجتمع المحلي.

وأوضح رئيس مجلس مدينة طرطوس شادي حليمة في تصريح لـ سانا، أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين الواقع الخدمي والبيئي في المدينة، مشيراً إلى تخصيص عدد من الآليات والمعدات الثقيلة لأعمال الترحيل ورفع المخلفات، إضافة إلى توفير مستلزمات النظافة من أكياس وقفاف ومعدات مساعدة لضمان تنفيذ الأعمال بالشكل المطلوب.

كما شهدت الحملة مشاركة واسعة من المنظمات الأهلية والفرق الشبابية والطلابية، حيث أكد رئيس اتحاد الطلبة في طرطوس مهدي علي، أن مشاركة الطلبة في هذه المبادرات تعكس دور الشباب الجامعي في خدمة المجتمع، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمسؤولية البيئية والمحافظة على المرافق العامة.

من جهتهم، عبّر عدد من المتطوعين الشباب عن أهمية هذه الحملات في الحفاظ على نظافة المدينة، وإظهارها بصورة حضارية تليق بها وبمكانتها السياحية، مؤكدين استمرارهم في دعم المبادرات المجتمعية الهادفة لخدمة البيئة والمرافق العامة.

وكانت محافظة طرطوس أطلقت خطة عمل شاملة، لتحسين المظهر العام، وتأهيل البنية التحتية في المدينة، استعداداً للموسم السياحي المقبل.