اليوم الثاني لمهرجان السلام في ريف حمص..حوارات وشعر ومعارض تثقيفية وتنموية
نائب وزير الاقتصاد والصناعة: “ناس تكس” انطلاقة جديدة لتعافي القطاع النسيجي واستعادة مكانته
الشؤون الاجتماعية توزع 400 سلة غذائية لأهالي ريف إدلب الغربي دعماً للعائلات العائدة إلى قراها
الرئيس الشرع يفتتح الدورة الأولى من معرض سوريا الدولي للنسيج “ناس تكس 2026”
غرف التجارة والصناعة: معرض “ناس تكس” منصة لتعزيز صناعة النسيج والألبسة وتوسيع فرص التعاون
اقتصاديون: “ناس تكس 2026” أكبر معرض نسيج في الشرق الأوسط ونقلة في بيئة الأعمال
انعقاد الملتقى الريادي الثاني للجامعات الدولية.. فرص دراسية دولية من دمشق إلى العالم
ناس تكس 2026.. منصة لدعم صناعة النسيج السورية وتعزيز فرص الاستثمار والشراكات
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