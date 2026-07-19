اليوم الثاني لمهرجان السلام في ريف حمص..حوارات وشعر ومعارض تثقيفية وتنموية

صحة إدلب تستعد لإطلاق حملة لمكافحة اللاشمانيا في معرة النعمان بريف المحافظة
بعد سنوات من التهجير، عودة ١٩ عائلة من مخيمات الشمال السوري إلى القصير في ريف حمص
جناح وزارة الأوقاف يحيي فن الخط العربي في معرض دمشق الدولي للكتاب
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