“الثقافة والهوية الجامعة” عنوان مهرجان السلام في منطقة عين النسر بريف حمص
في ختام المنافسات.. اللاذقية تحرز لقب بطولة الجمهورية الصيفية لألعاب القوى
رئيس الاتحاد العربي السوري للفروسية لـ سانا: جهود كبيرة تُبذل لرفع الحظر عن حركة الخيول
معرض “ناس تكس 2026” ينطلق اليوم في دمشق بمشاركة أكثر من 300 شركة من 20 دولة
مزارعو الخضار الصيفية في ريف القنيطرة الجنوبي يطالبون بسوق هال في المحافظة
سوريا توقّع مذكرتي تفاهم مع العراق وائتلاف شركات دولية لإحياء خط نقل النفط (كركوك–بانياس)
انطلاق مهرجان طرطوس الكبير بمشاركة واسعة وعروض تسويقية تدعم الموسم السياحي
إقامة بطولة حمص لمصارعة الأذرع لاختيار المنتخب المؤهل لبطولة الجمهورية
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