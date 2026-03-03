تراجع حالات الإصابة باللشمانيا في الرقة بفضل خطط الاستجابة المبكرة وحملات التوعية

أكثر من 60 شركة في ملتقى “بوابة العمل”.. تنوع الفرص وتعدد الاختصاصات
هيئة تنمية الصادرات السعودية تنظم بعثة تجارية إلى سوريا لتطوير الشراكات الاقتصادية
مشاهد لمخيم كرم الزيتون بمدينة أعزاز في ريف حلب بعد الأمطار الأخيرة
أكثر من ألف طالب يتقدم للمفاضلة يومياً في مركز الآداب بجامعة دمشق
سانا تستطلع آراء عدد من المواطنين في مدينة اللاذقية حول الواقع الأمني بعد إفشال هجمات فلول النظام البائد وانتهاء التهديدات الأمنية
