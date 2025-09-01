فرص استثمارية واعدة تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان في معرض دمشق الدولي

لقاء خاص لـ سانا مع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار
معرض دمشق الدولي يستقطب مئات الآلاف في أيامه الأولى وسط تنظيم متقن
بعد توقفها لعدة أيام.. دائرة الأحوال المدنية في مدينة إدلب تستأنف عملها
مدرج بصرى الشام من الجو.. أجواء الأمل في “أبشري حوران”
احتفالات الأهالي في ساحة الأمويين بدمشق بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى