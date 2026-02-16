الأمن الداخلي في الميادين يلقي القبض على أحد المطلوبين ويضبط صواريخ وأسلحة

دير الزور-سانا

نفّذت وحدات مديرية الأمن الداخلي في منطقة الميادين بريف محافظة دير الزور، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين، وضبط صواريخ وأسلحة متنوعة كانت مُعدّة للتهريب خارج البلاد.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم الإثنين، أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وعلى إثرها نفّذت الوحدات الأمنية مداهمة استهدفت موقع اختبائه، حيث تمكّنت من إحباط مخطط لتهريب صواريخ مضادّة للدروع، وأسلحة رشاشة مضادّة للطيران.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات، وإحالة المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.