الأمن الداخلي في الميادين يلقي القبض على أحد المطلوبين ويضبط صواريخ وأسلحة

photo 2026 02 16 14 44 18 الأمن الداخلي في الميادين يلقي القبض على أحد المطلوبين ويضبط صواريخ وأسلحة

دير الزور-سانا

نفّذت وحدات مديرية الأمن الداخلي في منطقة الميادين بريف محافظة دير الزور، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد المطلوبين، وضبط صواريخ وأسلحة متنوعة كانت مُعدّة للتهريب خارج البلاد.

photo 2026 02 16 14 44 46 الأمن الداخلي في الميادين يلقي القبض على أحد المطلوبين ويضبط صواريخ وأسلحة

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان اليوم الإثنين، أن العملية استندت إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وعلى إثرها نفّذت الوحدات الأمنية مداهمة استهدفت موقع اختبائه، حيث تمكّنت من إحباط مخطط لتهريب صواريخ مضادّة للدروع، وأسلحة رشاشة مضادّة للطيران.

وأشارت الوزارة إلى أنه تمت مصادرة المضبوطات، وإحالة المقبوض عليه إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

photo 2026 02 16 14 44 41 الأمن الداخلي في الميادين يلقي القبض على أحد المطلوبين ويضبط صواريخ وأسلحة
photo 2026 02 16 14 44 48 الأمن الداخلي في الميادين يلقي القبض على أحد المطلوبين ويضبط صواريخ وأسلحة
دائرة النفوس في دارة عزة بريف حلب تواصل تقديم خدماتها رغم ضعف الإنترنت والكهرباء
العثور على لقى أثرية رومانية في بلدة الحارة بريف درعا
قوات الأمن الداخلي تدخل ناحية الشيوخ بريف حلب
إطلاق حملة “بأيدينا نحييها” لزراعة أكثر من 14 ألف غرسة في اللاذقية
السورية البريد توضح أسباب تأخر صرف رواتب المتقاعدين والتأمينات الاجتماعية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك