فعاليات متنوعة ومعرض بيئي في ختام أسبوع التراث اللامادي بحماة

فعاليات متنوعة ومعرض بيئي في ختام أسبوع التراث اللامادي بحماة.

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