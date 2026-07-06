وزارة الاقتصاد واليونيدو تطلقان ورشة لحوكمة سلامة الغذاء

دمشق-سانا

انطلقت ورشة العمل الوطنية لحوكمة سلامة الغذاء اليوم الإثنين التي تنظمها وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع ‏منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.‏

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن، في كلمة له خلال افتتاح الورشة أن تطوير ‏منظومة سلامة الغذاء يشكل ركيزة أساسية لدعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وحماية صحة ‏المستهلك.‏

ولفت الحسن إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لمنظومة سلامة الغذاء، وتعزيز ‏التنسيق بين الجهات الوطنية، وتطوير البنية التحتية للجودة وقدرات المختبرات والتفتيش بما ينسجم مع أفضل المعايير ‏الدولية.‏

فرصة لدعم القدرات المؤسسية وتطوير التشريعات

وتابع نائب الوزير بالقول إن مشروع التعاون المقترح مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يمثل فرصة ‏مهمة لدعم القدرات المؤسسية، وتطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز أنظمة التفتيش وإدارة المخاطر وبناء القدرات ‏البشرية.‏

بدوره لفت رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية هيثم جفال إلى أن الصناعات الغذائية السورية تمتلك مقومات ‏كبيرة للمنافسة بفضل تنوع منتجاتها، واعتمادها على مواد أولية عالية الجودة، وخبرات متراكمة في التصنيع، ما يتطلب ‏تعزيز تطبيق أنظمة سلامة الغذاء وفق المعايير الدولية.‏

وتستعرض الورشة واقع حوكمة سلامة الغذاء في سوريا، وتناقش التقدم المحرز والتحديات والأولويات الوطنية، ‏إلى جانب عرض مشروع التعاون التقني المقترح من اليونيدو، كما تسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ووكالات ‏الأمم المتحدة والشركاء المعنيين.‏

يتبع…