وزارة الاقتصاد واليونيدو تطلقان ورشة لحوكمة سلامة الغذاء

دمشق-سانا
انطلقت ورشة العمل الوطنية لحوكمة سلامة الغذاء اليوم الإثنين التي تنظمها وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك في فندق البوابات السبع بدمشق.
وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن، في كلمة له خلال افتتاح الورشة أن تطوير منظومة سلامة الغذاء يشكل ركيزة أساسية لدعم التعافي الاقتصادي، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية، وحماية صحة المستهلك.
ولفت الحسن إلى أن الحكومة تعمل على تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لمنظومة سلامة الغذاء، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، وتطوير البنية التحتية للجودة وقدرات المختبرات والتفتيش بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية.
فرصة لدعم القدرات المؤسسية وتطوير التشريعات
وتابع نائب الوزير بالقول إن مشروع التعاون المقترح مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) يمثل فرصة مهمة لدعم القدرات المؤسسية، وتطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز أنظمة التفتيش وإدارة المخاطر وبناء القدرات البشرية.
بدوره لفت رئيس الاتحاد العربي للصناعات الغذائية هيثم جفال إلى أن الصناعات الغذائية السورية تمتلك مقومات كبيرة للمنافسة بفضل تنوع منتجاتها، واعتمادها على مواد أولية عالية الجودة، وخبرات متراكمة في التصنيع، ما يتطلب تعزيز تطبيق أنظمة سلامة الغذاء وفق المعايير الدولية.
وتستعرض الورشة واقع حوكمة سلامة الغذاء في سوريا، وتناقش التقدم المحرز والتحديات والأولويات الوطنية، إلى جانب عرض مشروع التعاون التقني المقترح من اليونيدو، كما تسهم في تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء المعنيين.
يتبع…