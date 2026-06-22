دور الشباب في مرحلة بناء سوريا المستقبل… محاضرة في المركز الثقافي بإعزاز في ريف حلب

حملة الوفاء لإدلب تنطلق بهدف دعم المناطق المتضررة والنهوض بالبنية التحتية في المحافظة
مسير مروري في حمص بمناسبة اليوم العالمي للمرور للتوعية والحد من الحوادث
منافسات قوية مرتقبة في بطولة دمشق الدولية لفروسية قفز الحواجز
استمرار حملة تعزيز اللقاح الروتيني في حماة بمشاركة 51 فريقاً جوالاً و132 مركزاً صحياً
مغتربة في السعودية تعود إلى مدينتها حلب لتشارك في حملة “حلب ست الكل”
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