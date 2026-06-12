وزير الخارجية والمغتربين يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في غازي عنتاب
على هامش معرض بيلدكس.. اتفاق تعاون بين شركتي سكر للصناعات الإلكترونية السورية والفنار السعودية
الموسيقا العربية تصدح في مسرح أوبرا دمشق بأمسية تعبق بالتراث
افتتاح مهرجان جماهيري في مدينة المعارض القديمة بدمشق لمواكبة فعاليات كأس العالم 2026
الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا.. أول مشروع لجامعة خاصة في ريف إدلب الجنوبي
مهرجان موسم طرطوس السياحي..فعالية رياضية بكرة القدم
ملتقى في منطقة الباب بريف حلب يفتح ملفي السجل العقاري والأحوال المدنية على طاولة الحوار
انطلاق معرض “السوري للصناعات الدوائية 2026” في حلب بمشاركة أكثر من 50 شركة
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