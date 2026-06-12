وزير الخارجية والمغتربين يلتقي عدداً من أبناء الجالية السورية في غازي عنتاب

صيانة شاملة للأقسام الطبية في مركز العيس الصحي بريف حلب لتلبية احتياجات أهالي المنطقة
استمرار وصول ناقلات الغاز والمازوت إلى مصب الشركة السورية للنفط في بانياس بريف محافظة طرطوس
افتتاح أسبوع الخط العربي والرسم والفن التشكيلي في اللاذقية
فعالية في اللاذقية تجمع العمارة والفنون لقراءة ذاكرة المدينة ورسم رؤيتها المستقبلية
استمرار أعمال تأهيل وصيانة ملعب وصالة الحرية الرياضية بمدينة إدلب
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