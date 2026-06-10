ثلاث آليات للاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي على الطريق الواصل بين قريتي صيدا الجولان و المقرز بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا أن القوة المؤلفة من ثلاث آليات عسكرية أقامت حاجزاً مؤقتاً في المنطقة، وفتشت المارة ثم انسحبت من المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس شاباً في مزرعة ام اللوقس بريف القنيطرة الجنوبي، لساعات ثم أفرجت عنه.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك ‏لعام ‌‏‌‏1974، ‏عبر ‌‏‌‏التوغّل في ‌‏الجنوب السوري، والاعتداء ‏على ‌‏‌‏المدنيين ‏من خلال ‏المداهمات ‌‏‌‏والاعتقالات، وتجريف ‌‏‌‏الأراضي ‏وإطلاق القذائف‎.‎

وتطالب سوريا باستمرار ‏بخروج قوات الاحتلال من ‏أراضيها، ‌‏وتشدد ‏على ‌‏أن جميع ‌‏الإجراءات ‏الإسرائيلية ‏في الجنوب ‌‏‌‏السوري ‏باطلة ولاغية، ‏ولا ‌‏ترتّب أي أثر ‏قانوني وفقاً ‌‏‌‏للقانون ‏الدولي، داعيةً ‏المجتمع الدولي إلى ‌‏‌‏‌‏الاضطلاع بمسؤولياته، ‌‏‌‏وردع ‏ممارسات ‌‏‌‏الاحتلال، ‏وإلزامه بالانسحاب ‏الكامل ‌‏من ‏الجنوب السوري.‏

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