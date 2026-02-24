مشاهد لأزهار شجر اللوز في قرية الزعينية بريف جسر الشغور في محافظة إدلب

افتتاح مدرسة كفر عويد في ريف إدلب بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم ومنظمة تكافل النمساوية
تعزيزات الجيش العربي السوري المتجهة نحو خط الانتشار شرق حلب
خطة صيانة شاملة لشبكة الخطوط الحديدية في محافظة اللاذقية
جولات مكثفة لدوريات الرقابة التموينية على الأسواق في حلب للتأكد من صلاحية المواد الغذائية
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تتفقد أوضاع المهجرين المقيمين في أحد المخيمات بإدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى