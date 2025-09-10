مبادرة مجتمعية في زملكا لترميم عدد من المدارس استعداداً للعام الدراسي
مدارس تعليم قيادة المركبات تستأنف نشاطها بعد التحرير
شمال اللاذقية بانتظار الدعم لإحياء المراكز الطبية المدمرة
“غاندي الصغير” فيلم في جامعة حلب يروي قصة الناشط الشهيد غياث مطر
سوق السمك في الرمل الجنوبي باللاذقية.. مصدر رزق وشريان حياة
حي الجديدة في قلب حلب.. تاريخ حي وتراث عمراني عريق
من ظلمة الصعوبات إلى نور التخرج.. قصص ملهمة لطلاب جامعة إدلب
إطلاق تطبيق الصفحات الخضراء في إدلب… دليل للربط بين الشركات والعملاء
