مركز الملك سلمان يدشن مشروع توزيع الأضاحي في سوريا مستهدفاً حوالي 6 آلاف أسرة

دمشق-سانا



أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن تدشين مشروع توزيع الأضاحي في سوريا للعام 2026م – 1447هـ، في إطار جهوده الإنسانية المستمرة الرامية إلى دعم الأسر الأشد احتياجاً والتخفيف من معاناتها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



وذكر المركز في بيان له، اليوم الأربعاء، أن المشروع يستهدف توزيع نحو 1,320 أضحية على الأسر الأكثر احتياجاً من النازحين والمجتمع المضيف في محافظات حلب وإدلب وحماة، إضافة إلى مناطق ريفية في شمال وغرب سوريا، بما يسهم في استفادة نحو 33 ألف شخص من المشروع، بواقع 6,600 أسرة.



وأكد المركز أن المشروع يأتي امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية عبر ذراعها الإنسانية “مركز الملك سلمان للإغاثة”، بما يعزز قيم التكافل الإنساني، ويسهم في تأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوب المستفيدين خلال موسم عيد الأضحى المبارك.



ويعمل مركز الملك سلمان للإغاثة على تنفيذ برامجه ومشاريعه الإنسانية والإغاثية في عدد من الدول، ولا سيما في سوريا، تأكيداً على الدور الإنساني الذي تضطلع به المملكة في دعم الشعوب المتضررة حول العالم.