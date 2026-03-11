تسليم مقر للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في حمص لتخفيف الأعباء عن أهالي المحافظة

بحضور رسمي وشعبي.. مهرجان الفريز الأول في بداما وذلك بعد نجاح تجربة زراعته في ريف اللاذقية الشرقي وريف إدلب الغربي
مشاهد جوية للفعالية الشعبية في طرطوس تأكيداً على وحدة الشعب السوري ورفضاً لدعوات التقسيم
بمعدل يصل إلى نحو 30 عملية يومياً.. مشفى الرازي في حلب يجري عمليات جراحية مجانية للمرضى
مركز البريد في مدينة الباب بريف حلب يبدأ صرف رواتب العاملين في التربية
عرض مسرحية “ذاكرة اعتقال” على خشبة مسرح المركز الثقافي في اللاذقية

